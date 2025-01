SAEAN de Artur Nogueira emite nota de pesar pelo falecimento de Leandro Nunes

(Foto Pirapop Noticias)

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (SAEAN) divulgou uma nota de profundo pesar pelo falecimento de Leandro Nunes, ex-presidente da autarquia, ocorrido na noite de segunda-feira (27). Leandro foi vítima de um acidente de trânsito na Rodovia SP-107, no trecho entre Limeira e Piracicaba.

Leandro Nunes ocupou cargos importantes no município, atuando como chefe de gabinete e, posteriormente, como presidente do SAEAN durante parte da gestão de 2017 a 2020.

O velório está sendo realizado no Salão Paroquial da Matriz Nossa Senhora das Dores, no Centro de Artur Nogueira, até às 16h desta terça-feira (28). O sepultamento ocorrerá em seguida, no Cemitério Municipal.

O SAEAN manifestou suas condolências, declarando:

“Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e amigos de Leandro Nunes, desejando que encontrem conforto neste momento tão difícil.”

Leandro deixa esposa e dois filhos. Sua trajetória no município é lembrada por sua dedicação ao serviço público e às causas de Artur Nogueira.