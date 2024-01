Saean perfura novo poço no Coração Criança para garantir abastecimento de água

Equipe atingirá profundidade de aproximadamente 300 metros, o que permitirá captar até 20 mil litros de água por hora

Com o compromisso de fortalecer o fornecimento de água nos bairros Coração Criança e Vista Alegre, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) deu início na perfuração de um novo poço artesiano – localizado na região.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destacou a importância de garantir o acesso contínuo à água para todos os munícipes. “Estamos comprometidos em melhorar a qualidade de vida em nossa cidade, e investir no abastecimento de água é uma prioridade. Essa ação representa um passo significativo para enfrentar os desafios existentes nessas localidades”, afirmou o prefeito.

A presidente do Saean, Gabriela Montoya, compartilhou detalhes sobre o projeto, ressaltando a meta ambiciosa. De acordo com ela, a equipe contratada trabalha para atingir uma profundidade de aproximadamente 300 metros, o que permitirá captar até 20 mil litros de água por hora.

“Essa iniciativa visa não apenas aumentar a capacidade de captação, mas também reduzir significativamente os problemas de falta d’água enfrentados pela comunidade local”, explicou.

A fase de perfuração do novo poço está em andamento, e a previsão é de que seja concluída em breve, segundo Gabriela Montoya. “Estamos empenhados em finalizar esse projeto no menor tempo possível, garantindo assim um impacto positivo e imediato na vida dos moradores do Coração Criança”, finalizou.