Saean soluciona rompimento em rede de água nesta quinta

Confira os bairros com possível falta de água



Após novo rompimento da rede de água, o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) voltou a realizar uma manutenção na rua da Escola Adventista. A autarquia esclarece que os bairros mais antigos de Artur Nogueira possuem malha de rede de distribuição de água em cimento amianto, material cuja estrutura é mais suscetível a vazamentos. Dessa forma, para o conserto, é preciso suspender temporariamente o abastecimento nos bairros.

Confira os bairros onde há possibilidade de falta de água:

Centro

Resek

Planaltos

Paineiras

Ricardo Duzzi

Jardim Caetano

Jardim Amaro

Ouro Branco

Jardim de Faveri

Nosso Teto

Laranjeiras

MUDANÇA DE COLORAÇÃO

O Saean alerta ainda para a mudança temporária na coloração da água durante os reparos. “A alteração da cor não tem relação com a qualidade da água. É uma consequência exclusiva da obra”, afirma o setor técnico. Tanto a situação da falta de água quanto a coloração diferente devem ser normalizadas ainda nesta quinta-feira (6).

ATENDIMENTO VIA WHATSAPP

Informações sobre vazamentos e outros problemas relacionados à rede de água e esgoto do município podem ser reportados à autarquia através do WhatsApp do Saean 19 9 9663 6593.