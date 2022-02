SAEEC publica edital para concurso público

O Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC) publicou o edital do concurso público de 2022. O período de inscrições vai de 14 de fevereiro à 11 de março.

Ao todo, foram disponibilizadas cinco vagas, sendo elas Assistente Administrativo I, duas de Assistente de Operação ETA III e Assistente de Saneamento I para ensino médio/técnico e Engenheiro Ambiental V para ensino superior.

Para as vagas de ensino médio/técnico, a prova consiste em 10 perguntas objetivas de matemática e 10 perguntas objetivas de língua portuguesa, além de 10 perguntas de conhecimentos específicos. A prova para a vaga de ensino superior conta com 15 perguntas de língua portuguesa, 5 de matemática e 20 de conhecimentos específicos.

O edital, com descrição de vaga, salário, requisitos, carga horária e valor da taxa de inscrição estão disponíveis no clicando no link.