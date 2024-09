Saiba como proteger a saúde do pet em períodos de calor extremo e clima seco

O calor extremo, o clima seco e a fumaça que cobre boa parte do Brasil deixam a saúde de humanos e animais em alerta. Cães e gatos de estimação também precisam de cuidados especiais nestes dias mais quentes e de baixa umidade. O calor pode provocar desconforto e até causar hipertermia (que é quando o corpo tem um aumento acentuado de temperatura), o que é considerado um quadro de emergência.

No calor, os animais tendem a ficar mais apáticos, mais quietos e largados. Geralmente é possível perceber a língua mais avermelhada e exposta por mais tempo, respiração mais rápida e ofegante, o corpo mais quente e, eventualmente, até perda de apetite.

Alguns dos sinais de alerta para buscar atendimento veterinário são quando o animal estiver muito prostrado e quieto demais sem sair do lugar, não estiver comendo ou bebendo água, apresentar dificuldade respiratória, salivação excessiva e gengivas bem vermelhas, segundo a veterinária Camila Cristina Crosgnac Fracalossi, do Departamento de Proteção e Bem-estar Animal (Dpbea).

Camila dá algumas dicas de cuidado com os pets em dias muitos quentes:

• Oferecer alimentos congelados, desde frutas congeladas (observe sempre quais as frutas recomendadas para o consumo de seu animal) a picolés de patê, é recomendado como enriquecimento ambiental. É só misturar com água e levar em forminhas ou copinhos descartáveis para congelar. É importante lembrar que isso não deve substituir a alimentação normal, sendo apenas uma ferramenta para aumentar o consumo de água e estimular a atividade!

• É essencial que o animal tenha acesso às áreas de abrigo, sombra e superfícies mais frescas (como azulejos, por exemplo), podendo auxiliar em seu conforto térmico. Em ambientes fechados, é importante que haja circulação de ar, podendo utilizar também ventiladores, ares-condicionados e umidificadores, caso necessário.

• Aumentar pontos de oferta de água, espalhando mais bebedouros pela casa e aumentando a frequência da troca da água, pode estimular o animal a se hidratar mais. Colocar pedras de gelo nos recipientes pode também ser uma boa ideia, mas fique atento à aceitação do animal: caso cause estranheza, pode gerar o efeito contrário.

• Com o tempo muito quente e seco, é recomendado que atividades externas de passeio, corrida e brincadeiras sejam realizados nos horários mais frescos do dia, no início da manhã ou no final da tarde. Devem ser evitados horários entre 10h e 17h. Locais com sombra, árvores e grama devem ter a preferência na hora de passear pois não esquentam rapidamente como os pisos de concreto e asfalto. As patas dos pets são extremamente sensíveis, podem esquentar muito rápido e causar lesões, queimaduras e machucar. Andar com o animal no calor e sol forte pode causar insolação.

• Banhos refrescam e podem proporcionar mais conforto nos dias de calor. Mantenha seu cãozinho tosado, mas é preciso ter cuidado com o controle do comprimento dos pelos, tosar sem exagero, para evitar que o animal tenha queimaduras solares se não tiver a proteção adequada que é feita por meio de sua pelagem.

• Boas opções para os dias de calor são piscinas infantis, feitas para cachorro ou até bacias podem ser confortáveis e ótimas soluções para brincadeiras com água nos dias quentes. Existem os tapetes gelados para pets e até toalhas úmidas, que também são uma opção prática para amenizar o calor dos bichinhos.

• Cuidado ao deixar o pet sozinho em casa nos dias quentes. Ao sair, é essencial deixar água fresca e comida para os pets, na sombra. Importante deixar o ar-condicionado ou ventilador ligados ou manter uma janela aberta para manter a ventilação do lugar onde o pet está.

• Jamais deixe o pet sozinho dentro do carro, mesmo que por um tempo curto pois a temperatura pode subir muito rápido, mesmo com vidros abertos. O ar-condicionado também pode ser perigoso pois pode desligar sozinho e o bicho pode morrer ou até mesmo pelo perigo da inalação de gases tóxicos.

• Além de deixar sempre a água do pet bem fresquinha, deve-se oferecer ração e nutrientes apenas no momento que ele for consumir. E nunca deixar o alimento

• Animais idosos, com focinho curto – como as raças de cães pug, bulgogue e shihtzu –, com problemas cardíacos e sobrepeso devem ter atenção especial nos dias quentes pois estão mais sujeitos a hipotermia. Com estes grupos, recomenda-se limitar os exercícios, fazer pausas entre os passeios, oferecer muita água e evitar ao máximo a exposição ao sol. Importante ficar atento aos sinais de cansaço e desconforto. Se perceber mudanças de comportamento ou na alimentação, avise o médico veterinário.

Durante as épocas mais quentes do ano, os animais de estimação terão tranquilidade, saúde e bem-estar se os tutores seguirem estas dicas simples