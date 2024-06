Saiba porquê pagar suas contas em dia

Dinheiro gasto com juros pode ser usado para outras finalidades importantes

Não precisa ser um expert em finanças para saber que, pagar as contas em dia, traz muitas vantagens. Aliás, quem entende mais de finanças domésticas do que a dona de casa? Trabalhando fora ou em casa, a mulher sabe economizar como ninguém quando o assunto são as contas mensais, aquelas que têm que ser pagas todo mês.

Mas você já parou para pensar por que pagar os boletos em dia impactam nas contas no fim do mês? Quem explica é a coordenadora comercial da Águas de Holambra, Jessica Aparecida de Oliveira, além de profissional, também administra as contas de casa. “A chave para economizar dinheiro e garantir mais conforto para a família é ter um bom planejamento financeiro”, afirma.

Um dos motivos para se deixar uma ou outra conta para trás é a correria do dia a dia. E quando isso acontece, temos que dispor de uma quantia considerável devido aos juros acrescentados na conta que foi paga com atraso. Valor esse que poderia ser melhor utilizado, tanto em compras como para poupar.

Por isso, Jessica aponta quais os benefícios de estar adimplente, ou seja, não ter contas em atraso. “Quando perdemos o controle sobre nossa vida financeira é comum que optemos por um empréstimo bancário para quitar as dívidas e nos deparamos com juros altíssimos. Se programar é importante, assim você garante uma saúde financeira e mais qualidade de vida”, afirma.

O Serasa também analisa se a pessoa mantém as contas em dia, sejam de energia, de financiamento ou de aluguel. Assim, toda vez que você solicitar um empréstimo, o banco irá analisar como é seu histórico financeiro.

Outro ponto tão importante quanto ter o nome limpo, é ter a consciência tranquila, evitando o estresse que vem junto com as contas em aberto. Por isso é tão importante controlar as finanças. E se você estiver nessa situação, não se desespere: analise o que pode ser feito, com calma, para quitar uma eventual dívida. E se proponha a economizar a partir dessa experiência.

Por fim, garanta seu sossego sem ligações indesejadas de credores. Ao pagar as contas em dia, seu dia não é interrompido com contatos te lembrando que você tem contas a pagar. E Jessica finaliza com um alerta: “Quando perdemos o controle sobre nossa vida financeira é comum que optemos por um empréstimo bancário para quitar as dívidas e nos deparamos com juros altíssimos. Se programe, não gaste mais do que ganha e tenha uma vida financeira saudável.”

Ela lembra ainda: “Quer ter sossego? Coloque suas contas em débito automático. Assim você pode dormir tranquilo, sem medo de esquecer algum pagamento.”

