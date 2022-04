Saiba tudo o que aconteceu no 7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos!

Maior evento de veículos antigos do Brasil contou com muita emoção dos apaixonados pelo antigomobilismo

O 7º Encontro Brasileiro de Autos Antigos (EBAA), que aconteceu depois de dois anos devido a pandemia da Covid-19, lotou as ruas de Águas de Lindoia, com mais de 400 mil pessoas durante todos os dias. Os apaixonados por veículos antigos puderam curtir com muita emoção o maior evento da modalidade no Brasil. Entre os mais de 800 veículos expostos no jardim da Praça Adhemar de Barros, que disputaram a premiação, havia várias raridades de clássicos, originais, restaurados e gigantes caminhões antigos.

A cerimônia de abertura no primeiro dia (21/04) contou com a presença do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Segundo ele, dava para perceber a alegria de estar de volta ao evento nos olhos das pessoas. “Parabéns a toda equipe por nos proporcionar isso. O Encontro traz turistas de todo o Brasil, que vêm a Águas de Lindoia, apaixonados pelo antigomobilismo. Não movimenta apenas o turismo, mas também dá oportunidade dessa convivência tão importante”.

O EBAA não reúne apenas amantes e colecionadores do estado. Foram organizadas caravanas das mais diversas regiões do Brasil. Entre elas, a organizada pelo Veteran Car Clube da Bahia, com 16 carros, um caminhão e uma cegonha, que viajaram 1.900 km de Salvador para Águas de Lindóia. Há mais de dez anos ininterruptos, o clube de colecionadores da Bahia prestigia o Encontro Brasileiro.

A 7ª edição do EBAA realizou, em parceria com o Circuito de Leilões, o 2º Grande Leilão de Veículos Antigos de Águas de Lindóia. A programação incluiu competições como o 2º Em Busca do Brilho Perfeito, 3ª Batalha dos Construtores, participação da Coleção Automóveis no Brasil, da lenda do automobilismo nacional Carretera DKW Vemag, shows e apresentações variadas, a maior feira de peças, antiguidades e artigos para restauração da América Latina.

A premiação aconteceu na noite de sábado (23/04), no Hotel Majestic, e recebeu a cerimônia dos veículos que mais se destacaram em suas respectivas categorias. O colecionador Dante Forestieri, com mais de 40 anos dedicados ao carro antigo, chegou em um Dodge Brother 1929 e foi recebido na premiação com aplausos. Emocionado, recebeu das mãos do presidente do EBAA, Mingo Abonante, um troféu pelos anos dedicados ao antigomobilismo.

O clube destaque da sétima edição do EBAA foi o Alfa Romeu Clube. Na categoria Galaxie Clube, o vencedor foi João Caetano de Melo com um Galaxie 500 – 1970. Na categoria distância percorrida o troféu foi para Norman Santos que veio de Vitória (ES) em seu Ford 1932, percorrendo entre ida e volta, mais de 2 mil quilômetros. Na Batalha dos Construtores quem levou a melhor foi a equipe Ogros Garage com o projeto Ford F1 1951. Entre os veículos da categoria Tributo, destaque para o Fusca Telesp, de Odil Porto. No “Best in Show Nacional 2022”, o vencedor foi Léo Steinbruch com um Alfa Romeu Furia, nas categorias “Best in Show”, pré-guerra e pós-guerra, os vencedores foram um Ford2 Cord 810 de 1936, de Fernando Leibele, e um Plymountth Superbird 1970, de Juliano Gonçalves.

“Cada ano é uma emoção diferente, depois de dois anos sem o nosso encontro e de muito trabalho, estar com os amigos aqui nessa noite, poder premiar esses carros e abraçar as pessoas é indescritível, toda a família EBAA está muito feliz e já pensando na próxima edição em 2023”, comentou Junior Abonante, um dos organizadores do encontro.

O Encontro Brasileiro de Autos Antigos aconteceu em uma área de quase 70 mil m², contava com praça de alimentação completa com mais de 1.500 m² para atender o público, 450 estandes com peças para restauração, memorabília, miniaturas colecionáveis, camisetas personalizadas, brinquedos antigos, antiguidades em geral, entre outras atrações.