Sala de vacina estará aberta neste sábado com doses de Covid, Pólio e Sarampo

Espaço Mãe e Filho atenderá das 8h às 17h; profissionais também aplicarão demais doses para atualização de caderneta

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Unidade de Vigilância em Saúde, abrirá novamente a sala de vacina do Espaço Mãe e Filho neste sábado (01). O atendimento será das 8h às 17h.

De acordo com a coordenadora da unidade, Milena Sia Perin, a ação integra o Plano Municipal de Mitigação da Poliomielite e de Intensificação das doses de Sarampo e Covid-19 (em especial a bivalente). “Nossa cobertura segue abaixo da média e, seguindo orientações do Estado de São Paulo e do Ministério da Saúde, temos feito a busca ativa das crianças ainda não vacinadas”, reiterou.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha de vacinação da criança.

DOSES BIVALENTE COVID

Também serão aplicadas doses contra a Covid-19. Lembrando que Artur Nogueira iniciou a aplicação das doses bivalentes – que garantem maior proteção contra as variantes. Nesta primeira fase, a vacinação é voltada aos seguintes grupos de risco:

Idosos de 60 anos ou mais de idade; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos (ILP e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade; indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade); gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade); população Privada de Liberdade e Adolescentes em Medidas Socioeducativas; e, funcionários do Sistema de Privação de Liberdade.

OUTRAS VACINAS

Também estarão disponíveis as vacinas para atualização da caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos. São elas: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), Difteria e Tétano (dT) e Difteria, Tétano e Pertussis acelular (dTpa).