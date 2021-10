Sala de Vacinas vai funcionar no domingo (10) e segunda-feira (11)

Apesar do feriado prolongado e do ponto facultativo na cidade, a Sala de Vacinas de Engenheiro Coelho vai funcionar no domingo (10) e na segunda (11), das 9h às 16h. O objetivo é manter a vacinação contra Covid-19 e a multivacinação, que acontece durante todo o mês de outubro.

Segundo a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, “nossas equipes vão trabalhar nestes dias para atender a maior quantidade possível de pessoas. Sabemos que muitas pessoas não conseguem vir até a Sala de Vacinas durante os dias úteis. Por isso, vamos aproveitar que muitas pessoas vão estar em casa para manter o atendimento”.

Segunda Dose

Apesar de o município já ter iniciado a aplicação da terceira dose, muitas pessoas ainda não completaram o esquema vacinal recebendo a segunda dose da vacina contra covid-19.

“É muito importante que as pessoas retornem ao posto de vacinação para receberem a segunda dose, conforme a orientação do fabricante”, reforçou Reis.

De acordo com levantamento da saúde, mais de 1,8 mil pessoas ainda não retornaram para completar a vacinal.

“Somente completando o ciclo vacinal é que a pessoa estará completamente imunizada contra a covid-19. Existem muitas pessoas que já podem receber a segunda dose, porém, não comparecem para receber a segunda dose.”, completou reis.

Multivacinação

A campanha de multivacinação continua durante todo o mês de outubro. Essa é uma oportunidade de regularização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis no posto na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Serviço

Multivacinação e Covid-19

Sala de Vacinas

Rua 13 de maio, 103 – Centro

Domingo (10) e Segunda-feira (11)

8h às 16h