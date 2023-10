Saldo da chuva de quarta-feira (4) à tarde: queda de 58 árvores Na manhã de hoje (5)

Crédito Foto: Divulgação/PMC

Equipes da Secretaria de Serviços Públicos estão trabalhando no corte e na remoção de árvores e galhos

A Defesa Civil de Campinas registrou a queda de 58 árvores por causa da chuva entre a tarde desta quarta-feira, 4 de outubro, até as 8h desta quinta-feira, 5. Também houve oito quedas de galhos de árvores e cinco destelhamentos, segundo o relatório de ocorrências.

As ocorrências foram distribuídas em todas as regiões da cidade. Entre os bairros, o maior número foi na região do Aeroporto de Viracopos (Jardim Paraíso de Viracopos, Parque Universitário de Viracopos, Vila Aeroporto e Jardim Aeroporto de Viracopos), com 12 casos, entre quedas de árvores ou de galhos e destelhamento.

Entre as ocorrências, destacam-se queda de árvore sobre carro/sem vítima na rua Dr. João Mascarenhas Neves (Jardim Novo Botafogo); e queda de galho sobre veículo (sem vítima) no pátio da Escola Estadual Benevenuto Torres, na rua Abá (Parque Universitário de Viracopos). Houve também um alagamento na avenida John Boyd Dunlop com a rua Hermano Penteado.

A população pode acionar o telefone 193 do Corpo de Bombeiros em caso de urgências. Quedas de árvores, destelhamento e outras ocorrências devem ser informadas à Defesa Civil pelo 199. A Defesa Civil recomenda que as pessoas não estacionem os carros embaixo de árvores.

“Estamos sob a influência de uma forte frente fria que está atingindo o estado de São Paulo e é muito importante que a população em geral tenha um cuidado em relação às medidas a serem adotadas durante este período, especialmente em casos de alagamento. É preciso evitar trafegar em áreas alagadas ou que tradicionalmente têm a característica de alagamento. Também evitar estacionar o veículo debaixo de árvores. Durante chuva e vento, há forte tendência de queda de árvores. Em emergências graves e anormalidades, a população pode acionar os Bombeiros pelo telefone 193. A Defesa Civil também pode ser acionada, pelo 199, para vistoria preventiva em imóveis e outras ocorrências”, explica o diretor da Defesa Civil, Sidnei Furtado.

O maior índice de chuva registrado foi de 17,2 mm no Jardim das Bandeiras (em uma hora), segundo monitoramento da Defesa Civil. A maior velocidade de vento foi de 28,8 km/h às 17h10, segundo dados do Cepagri/Unicamp.

As equipes do Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria de Serviços Públicos, estão trabalhando no corte e na remoção de árvores e galhos, especialmente as que estão nas vias públicas, que caíram com a chuva.

Previsão

Para esta quinta-feira, 5 de outubro, a Defesa Civil do Estado alerta para a aproximação de uma frente fria. É possível que a região de Campinas seja atingida. Estão previstas pancadas de chuva e rajadas de vento, com possibilidade de queda de raios e granizo.

Entre sexta-feira, 6, e sábado, 7, o tempo deve ficar mais estável, sem condições para ocorrência de chuvas significativas. A partir de domingo, nova frente fria avança sobre a região e pode voltar a chover.

Alertas

Como medida de prevenção, as pessoas podem se cadastrar no Sistema de Alerta da Defesa Civil, que envia mensagens de texto com recomendações e avisos sobre chuva, raios e temporais. O serviço é gratuito.

Para se cadastrar, basta enviar um SMS para o número 40199 colocando o CEP da residência no assunto da mensagem.