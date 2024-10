SAMA realiza plantio de árvores em compensação a supressão de espécies comprometidas

A SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente) realizou nesta terça-feira, 15, o plantio de 11 mudas da espécie oiti na Av. Rio Branco, em frente à Secretaria de Educação, como medida de compensação ambiental pela supressão de duas árvores da espécie sibipiruna que apresentavam risco de queda.

Segundo o técnico da SAMA, Fabio Giovelli, as sibipirunas suprimidas apresentavam comprometimento estrutural grave, com troncos ocos e infestação de organismos xilófagos, o que tornava sua permanência inviável, considerando o grande fluxo de pessoas na avenida. “Vistorias são feitas com o objetivo de evitar cortes, mas, nesse caso, a supressão foi necessária para garantir a segurança da população”, explicou.

O biólogo e diretor da SAMA, Anderson Martelli, informou que as mudas de oiti, plantadas como compensação, são nativas da Mata Atlântica e amplamente utilizadas na arborização urbana por proporcionarem boa sombra e uma copa densa.

O secretário da SAMA, José Aparecido Perentel Rostirolla, também destacou que o plantio de árvores na cidade é contínuo e com ações planejadas para aumentar a área verde no município, melhorando o ambiente local e a qualidade de vida da população.