SAMA recebe mais dois veículos para sua frota

Na semana passada, o Prefeito Toninho Bellini entregou mais dois veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: um caminhão Iveco e um trator com kit agrícola da marca Yanmar.

Ambos foram adquiridos através de convênios com o Governo de Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e tiveram investimento total de R$ 550,6 mil.

De acordo com o secretário José Aparecido Perentel Rostirolla, o trator com kit agrícola será utilizado para o apoio aos pequenos e médios agricultores no trabalho de roçagem e gradeamento de terra. Já o caminhão será usado principalmente para transporte de equipamentos para reformas de praças e plantio de árvores.