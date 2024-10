SAMAE executa reparo no emissário de esgoto na Avenida dos Trabalhadores

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) informa à população que, devido a um entupimento identificado no emissário de esgoto nas proximidades da ponte de ferro da Avenida dos Trabalhadores, estão sendo realizados reparos emergenciais que exigiram a interrupção temporária do trânsito na alça de acesso à Rua São José, no Centro. A obra deve ser concluída em dois dias.

Os trabalhos iniciaram na manhã de hoje, 9 de outubro, e têm como objetivo restaurar a normalidade do sistema de esgoto, garantindo a qualidade dos serviços prestados. Como ao lado do emissário fica a adutora de água tratada que abastece a Zona Sul, o abastecimento teve de ser interrompido.

O Samae pede que a população faça uso racional da água dos reservatórios, pois os serviços no local devem se estender por algumas horas. A estimativa é de que o abastecimento seja retomado no final da tarde. Os motoristas que precisarem acessar a Rua São José devem seguir pela Avenida dos Trabalhadores e fazer a rotatória na Rua Paula Bueno.