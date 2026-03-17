Samba no Parque em Jaguariúna terá edição especial dedicada às mulheres neste domingo

Evento gratuito no Parque Santa Maria contará com show de Dany Zanolo e convidadas em homenagem ao Mês da Mulher

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza neste domingo, 22 de março, mais uma edição do Projeto Samba no Parque, com programação especial dedicada às mulheres.

O evento acontece das 14h às 18h, no Parque Santa Maria, com entrada gratuita e apresentação musical de Dany Zanolo e convidadas.

A iniciativa integra a agenda comemorativa do Mês da Mulher no município, promovendo cultura, lazer e valorização do protagonismo feminino por meio da música.

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