Sâmi Rico é confirmado na grade de shows da 37ª Festa do Peão de Americana

A Comissão Organizadora da Festa do Peão de Americana divulgou, nesta semana, a programação de shows da 37º edição do evento, que acontece entre os dias 06 e 15 de junho no Parque de Eventos do CCA, em Americana, cidade do interior do Estado de São Paulo. Para abrilhantar ainda mais o evento, o cantor Sâmi Rico vai se apresentar pelo segundo ano consecutivo em um dos maiores rodeios do Brasil.

Sâmi Rico, filho de uma lenda da música sertaneja, José Rico, que formou, ao lado de Milionário, uma das maiores e melhores duplas da história do gênero, vai cantar grandes sucessos da sua carreira e da música sertaneja no dia 14 de junho. No mesmo dia, sobem ao palco Jorge & Mateus (participação Pedro Libe), Luan Santana e Clayton & Romário.

“Estou muito feliz de poder levar o meu trabalho para todo o público de Americana e região. Moro na cidade de Americana e tenho um grande carinho pelo rodeio da cidade. Sei o quanto essa festa representa para o Brasil e a importância que ela tem na carreira de um artista. Temos um encontro marcado dia 14 de junho. Vai ser um show incrível”, garante o artista.

Trabalhando a divulgação da música “Tati”, que já ultrapassou a marca de um milhão de views no Youtube, o cantor e compositor Sâmi Rico está em estúdio preparando muitas novidades para seus fãs. Além de trazer um repertório especial para sua nova turnê, o artista está escolhendo músicas para a gravação de um DVD histórico no dia 08 de abril.

SÂMI RICO

Aos 24 anos, morando na cidade de Americana, Sâmi Rico carrega as influências do pai, José Rico. Milionário & José Rico formaram dupla no início dos anos 70 e ficaram conhecidos como “gargantas de ouro”. Ao longo da carreira venderam mais de 30 milhões de cópias. José Rico morreu em 2015, devido a uma parada cardíaca, na cidade de Americana.

Em 2022, Sâmi Rico lançou o seu primeiro trabalho autoral. Trata-se do EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro dos “gargantas de ouro”. A produção musical ficou a cargo de Ivan Miyazato.

Em 2024, Sâmi deu início a uma série de lançamentos. Primeiro, com “Bêbado sem noção”, depois com “Marmitinha”, e atualmente trabalha a divulgação da romântica “Erro e a errada”, que contou com a participação especial do cantor Gustavo Mioto. Todas elas já ultrapassaram a marca de meio milhão de acessos no Youtube. A produção musical dos singles é assinada por Vinícius Leão, e a direção de vídeo ficou a cargo de Jacques Jr.

Entre as referências que o faz “beber na fonte” do pai, estão o comprometimento e a dedicação, qualidades sempre exaltadas em Zé Rico por grandes nomes do gênero. Apesar de todas as influências deixadas pelo pai, inclusive na hora da escolha do repertório, Sâmi faz uma mescla do sertanejo tradicional com a modernidade que a própria idade traz ao seu trabalho. E é exatamente essa ideia que ele quer criar no público.

Para ouvir suas músicas e conhecer um pouco mais de Sâmi Rico, acesse as redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/samiricooficial/

Youtube: https://www.youtube.com/c/S%C3%A2miRico

Facebook: https://www.facebook.com/samiricooficial

SERVIÇO

Evento: Festa do Peão de Americana – Show Sâmi Rico, Jorge & Mateus (participação Pedro Libe), Luan Santana e Clayton & Romário.

Data: 14 de junho

Horário de abertura: 19h

Local: Parque de Eventos do CCA – km 120,5 – Jardim América II – Americana/SP.

Mais informações: www.festadopeaodeamericana.com.br