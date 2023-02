SAMU REALIZA CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA REGULAÇÃO MÉDICA PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, promoveu na manhã desta quarta-feira (08), no Centro Educacional “Alberto de Souza”, capacitação e treinamento de recepcionistas das unidades de saúde e agentes comunitários de saúde com o tema regulação médica dos atendimentos.

O objetivo do encontro, é tratar da atualização da regulação médica dos atendimentos operacionalizada pela Central de Regulação Médica de Urgências, no qual é um processo que se garante escuta permanente pelo médico regulador, com acolhimento de todos os pedidos de ajuda que acorrem à central, bem como o estabelecimento de uma estimativa inicial do grau da urgência de cada caso, desencadeando a resposta mais adequada e equânime a cada solicitação, monitorando continuamente a estimativa inicial do grau de urgência até a finalização do caso.

De acordo com o Secretário de Saúde, Sebastião Dias de Freitas Neto, com a nova atualização da regulação, todos os pedidos de ajuda e socorro médico deverão ser formalizados diretamente pelo número 192 do SAMU. “O objetivo do curso foi treinar os profissionais diretamente envolvidos na rotina de regulação, bem como os profissionais de apoio (telefonista e recepcionista) e profissionais de saúde como as agentes comunitárias para a nova regra de atendimento que deverá ser realizada através do número 192 do SAMU”.