Santa Casa e Faculdade Franco Montoro assinam termo de colaboração

Até 20 alunos do curso de medicina poderão atuar no hospital mogimiriano, supervisionados por professores e em várias especialidades

Em uma cerimônia marcada pela emoção, foi assinado na manhã desta sexta-feira (24), o convênio entre a Irmandade da Santa Casa de Mogi Mirim e a Faculdade “Professor André Franco Montoro” para a cooperação técnica entre as duas instituições e cujo resultado prático será a vinda de alunos residentes do curso de medicina que completarão seus estudos em residência neste hospital.

Os prefeitos de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, Paulo Silva e Rodrigo Falsetti, respectivamente, estiveram presentes ao ato, que também teve a presença de representantes da Câmara de Vereadores local, secretários municipais e funcionários da Santa Casa.

O primeiro a falar antes da assinatura do convênio foi Sérgio Dinerlan Sanches, representando o provedor da Santa Casa, Milton Brás Bonatti. Ele lembrou que o hospital, que tem 157 anos de existência, está feliz em poder realizar essa importante parceria. “Para reerguer a Santa Casa, temos que caminhar juntos e essa parceria entre faculdade, prefeitura e hospital só trará benefícios à população”, comemorou.

O diretor da Faculdade de Medicina, Mário Vedovello Filho, o Marinho, revelou que a ideia desse convênio foi levada ao prefeito Paulo Silva em dezembro e que, de pronto, iniciou as tratativas para viabilizar o projeto. Marinho lembra que a Santa Casa de Mogi Mirim tem uma ligação muito forte com Mogi Guaçu e, por isso, o assunto foi tratado com muito carinho.

“Por ser mais antiga, muitos guaçuanos aqui nasceram, ou seja, temos uma ligação umbilical”, acrescentou. Para o diretor, esse termo de cooperação vai beneficiar, sobretudo, os estudantes da Franco Montoro e, principalmente, os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Por último, Marinho revelou que os estudantes residentes também poderão, mais tarde, atuarem também nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e que novos convênios também poderão ser firmados, como nas áreas de enfermagem, psicologia ou mesmo engenharia.

ESSENCIAIS

O prefeito guaçuano também destacou a importância do convênio para alunos e pacientes e disse que as santas casas das duas cidades são essenciais à saúde de mogimirianos e guaçuanos. “Esse acordo entre a Irmandade e a Faculdade será importantíssimo para ambas as instituições”, concluiu.

Paulo Silva fechou a cerimônia dizendo que quando Marinho falou sobre essa possibilidade (convênio), aceitou de pronto. “Tenho, como meta, reerguer a Santa Casa, recuperar nosso único hospital público”, destacou. O prefeito enumerou os investimentos feitos pela Prefeitura e disse que outras obras estão previstas, como a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) 2, novos leitos de enfermaria, novas salas cirúrgicas, etc.

“Também temos que preparar a Santa Casa para receber esses alunos residentes. Além disso, quando o acadêmico vem para dentro de um hospital, novas tecnologias também acabam sendo incorporadas”, frisou. Vale destacar que atual administração já investiu mais de R$ 40 milhões na Santa Casa, entre reformas, ampliações e compra de equipamentos médicos.