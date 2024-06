Santa Casa reinaugura a nova ala do hospital e anuncia mais investimentos

Prefeito Paulo Silva disse que objetivo é resgatar a Santa Casa e transformá-la em um hospital de referência, como foi no passado

Com investimentos que ultrapassam R$ 200 mil, a Santa Casa reinaugurou, na manhã desta terça-feira (25), a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal, com seis leitos totalmente equipados. O prefeito Paulo Silva, acompanhado do presidente da Câmara, Dirceu Paulino, vereadores e secretários municipais, esteve conhecendo o local.

O administrador do hospital, Daniel de Carvalho Frigolli, explicou que R$ 186 mil foram gastos apenas com a parte elétrica que, na avaliação dele, estava um caos. Além dessa obra, toda a UTI recebeu uma nova pintura, além de adequações em suas instalações físicas.

O coordenador da UTI neonatal da Santa Casa, o intensivista pediátrico Wilson Endruveit, explicou que a nova ala do hospital funciona com quatro leitos efetivos e dois de reserva. Ele declarou que ainda hoje, todas as crianças que estavam, provisoriamente, em uma ala do hospital, serão removidas para a nova UTI neonatal.

O prefeito Paulo Silva lembrou da falta crônica de leitos na UTI neonatal, mas que agora, esse problema será sanado. Ele também adiantou que, a próxima etapa de investimentos na Santa Casa será a ampliação de mais 20 leitos de clínica médica, com gastos de R$ 800 mil.

O administrador do hospital confirmou a obra e disse que dentro de 60 dias esses novos leitos estarão prontos. Outra novidade, durante a cerimônia, foi o anúncio da reforma de duas salas cirúrgicas. Hoje, a Santa Casa possui apenas quatro salas em condições de receber cirurgias de pequeno, médio e grande porte.

“Teremos que trocar o piso, recuperar os equipamentos de focos cirúrgicos e reformar alguns equipamentos para colocar essas salas em condições de uso”, adiantou Daniel. Dentro de 90 dias, as novas salas ficarão prontas. Somadas essas obras, mais a transformação da antiga ala neonatal na UTI Adulta 2, serão gastos mais de R$ 1 milhão.

UTI ADULTA

Com mais essa UTI, a capacidade de leitos passará dos atuais 16 para 23 leitos. Hoje, Daniel informou que todos os leitos estavam ocupados e que mais cinco pacientes aguardavam remoção para a unidade de terapia intensiva. “Portanto, precisamos mesmo de mais leitos”, argumentou.

O presidente da Câmara disse que todos os gastos em Saúde são importantes e reconheceu o esforço da atual administração em reerguer a Santa Casa. “Sabemos que, mesmo investindo R$ 800 milhões em Saúde, ainda assim faltariam recursos”, ponderou Dirceu. Para finalizar a cerimônia, Paulo Silva agradeceu a presença de todos e enfatizou que seu objetivo é resgatar a Santa Casa de alguns anos atrás, quando era um hospital de referência, superavitário, bem equipado e com excelente corpo clínico. “E estamos muito próximo disso”.