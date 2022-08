Santander Track&Field Run Series chega a Mogi Guaçu

Etapa de Mogi Guaçu será realizada no dia 28 de agosto (domingo)

O Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corrida de rua da América Latina, chega neste fim de semana a Mogi Guaçu. A etapa Shopping Boulevard Mogi Guaçu ocorre em 28 de agosto (domingo), a partir das 7h30, com percursos de 5km e 10km. A largada será no Shopping Boulevard, à Av. Mogi Mirim, 210. Clientes do Banco têm desconto na inscrição com pagamento via cartão Santander.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra todos os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

O calendário de 2022 do Santander Track&Field Run Series prevê a realização das provas que estavam agendadas para ocorrer em 2020. Desta forma, as inscrições feitas previamente continuam válidas e ativas e, em caso de desistência ou impossibilidade de participar, os corredores podem solicitar o reembolso.

Sobre Track&Field Run Series

Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 16 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 100 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de VISA, Amni, 3 Corações, Minalba, Ball, Off (Johnson).

Inscrições: App TFSports (http://www.tfsports.com.br/)

SAC TF Sports

Site: https://trackandfield.zendesk.com/hc/pt-br

WhatsApp:(11) 91146-2181

Tel.: (11) 4130-8355

Horário atendimento: seg a qui das 9h às 19h e às sex das 9h às 17h.

Santander – Esportes e Atividades Físicas

O Santander reforça e mantém a estratégia e o posicionamento da empresa em apoiar a prática de atividades físicas e esportivas.

As iniciativas do Banco incluem mais de 350 estações de ginástica e alongamento ao ar livre, algumas com acessibilidade e espaço destinado a pessoas com deficiência. As capitais contempladas com as estações são São Paulo (165) e Rio de Janeiro (107).

A empresa ainda possui os naming rights do Santander Track&Field Run Series, maior circuito de corridas de rua da América Latina, com etapas por todas as regiões do Brasil.

No futebol, o Santander é o principal patrocinador da CONMEBOL Libertadores, maior torneio de clubes das Américas.

Em 2021, o Banco anunciou uma série de atividades e iniciativas conectadas ao ciclismo, incluindo a criação de produtos especializados, investimento em ciclovias e patrocínio ao atleta olímpico de Mountain Bike, Henrique Avancini.

O Santander Brasil é um dos bancos que mais investe na expansão das energias renováveis. Líder em crédito para energia solar e com um portfólio completo de financiamentos para geração de energia renovável, redução de emissões de carbono e de consumo de água e energia, o banco também assumiu o compromisso de zerar sua emissão líquida de carbono até 2050.