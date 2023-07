SANTO ANTÔNIO DE POSSE AUXILIA PRODUTORES NA ADESÃO AO PROGRAMA ROTAS RURAIS

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente e do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, iniciou a implementação do “Programa Rotas Rurais”, que visa mapear os endereços e estradas rurais, criando endereços digitais, agilizando acesso a serviços fundamentais como saúde e segurança, e melhorando a logística do agronegócio local.

O ‘Rotas Rurais’ reunirá, na mesma plataforma, todos os endereços digitais da zona rural do Estado de São Paulo. Estes dados ficam disponíveis aos órgãos do governo, fornecendo também um acervo de imagens das porteiras das propriedades e entradas dos estabelecimentos, de maneira a permitir maior compreensão do território e segurança.

Para mais informações, entre em contato com o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na Rua Elias Lian,76, Maria Helena, ou através do telefone (019) 3896-1281.

SAIBA + https://encurtador.com.br/qyCK3