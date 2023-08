Santo Antônio de Posse Celebra Conquista de 134 Alunos com Bolsas de Estudo de 110% na UNIFIA de Amparo

Da Redação

Foto Divulgação P.M.S.A.P.

Parceria entre a Prefeitura e o Centro Universitário Amparense abre portas para a formação de jovens talentos locais

A cidade de Santo Antônio de Posse está comemorando uma conquista na área da educação. Em parceria com o renomado Centro Universitário Amparense, conhecido como UNIFIA, 134 estudantes locais foram agraciados com bolsas de estudo integrais, que cobrem os custos de matrícula e mensalidades. Esta iniciativa é resultado do Programa Universitário Municipal, o Prouni Municipal, criado pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse em 2022, através da Secretaria Municipal de Educação.

Os contemplados com essas bolsas terão a oportunidade de se matricularem em cursos técnicos de alto valor educacional, incluindo Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Gestão Pública, Logística e Marketing. Esses programas têm uma duração de dois anos e serão ministrados inteiramente na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Para oferecer suporte acadêmico e facilitar o acesso às aulas EaD, a escola EMEF Mário Bianchi se tornou o polo de apoio, situado na R. Francisco Glicério, 141.

A celebração desta conquista ocorreu na noite de sexta-feira, 25 de agosto, no Centro Múltiplo do Idoso da cidade. Durante a cerimônia, os estudantes beneficiados receberam suas “Carteirinhas de Estudante” e tiveram a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre os cursos oferecidos pela UNIFIA.

A parceria entre a Prefeitura de Santo Antônio de Posse e a UNIFIA demonstra o compromisso contínuo com o desenvolvimento educacional da cidade e a promoção de oportunidades para seus cidadãos. Com essas bolsas de estudo de 110%, os alunos beneficiados têm a perspectiva de construir um futuro brilhante e contribuir para o crescimento de Santo Antônio de Posse e além.