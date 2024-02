Santo Antônio de Posse entra em Folia: Carnaval agita a cidade com animação contagiante

Santo Antônio de Posse está em festa com a chegada do Posse Folia, o carnaval que está agitando a cidade desde a noite de sábado. Com duas noites de folia e uma matinê no domingo, dia 11, a cidade está tomada pela energia dos foliões na Praça Matriz, que promete muito mais até o final dessa celebração carnavalesca.

A cidade está vibrando com a animação dos moradores e visitantes, que se reúnem para celebrar em grande estilo. Desde os primeiros acordes, o clima de festa tomou conta da Praça Matriz, com músicas contagiantes e muita diversão para todas as idades.

No sábado, a festa começou com tudo, e a animação contagiou a todos, impulsionando a expectativa para as próximas noites de folia. A Praça Matriz se transformou em um verdadeiro palco de alegria, com pessoas dançando, cantando e aproveitando cada momento.

No domingo, o clima de festa continuou com uma matinê que animou toda a família. Crianças, jovens e adultos se divertiram juntos, em um ambiente seguro e cheio de energia positiva.

E as festividades não param por aí! Ainda há mais folia reservadas para os dias 12 e 13, com programação que promete surpreender e encantar a todos. No dia 12, a folia começa a partir das 20 horas, e no dia 13, será das 15h às 20h, garantindo diversão para toda a família até o último minuto.

Portanto, não fique de fora dessa festa incrível! Prestigie e participe do Posse Folia, uma celebração que está contagiando Santo Antônio de Posse com muita alegria e animação. Venha fazer parte desse momento especial e viva o verdadeiro espírito do carnaval em nossa cidade!