Santo Antônio de Posse fica entre os municípios com contas aprovadas pelo TCE-SP

Na última semana o Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) divulgou um levantamento da prestação de contas sobre os gastos contabilizados para enfrentamento ao novo coronavírus desde que foi decretado estado de calamidade pública no Estado.

Dos 31 municípios da região de Campinas, apenas cinco tiveram a prestação de contas aprovadas, entre eles Santo Antônio de Posse. O material divulgado mostra ainda que nove cidades deixaram de prestar contas e 17 fizeram ‘de modo inadequado’.

O resultado deste levantamento comprova o trabalho sério e responsável realizado pela equipe desta municipalidade em relação a prestação de contas e as medidas tomadas no combate e enfrentamento frente a pandemia do coronavírus.