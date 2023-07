SANTO ANTÔNIO DE POSSE INAUGURA CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Na noite da última quinta-feira, 6 de julho, foi inaugurado o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE). A unidade é um importante avanço no atendimento das crianças e estudantes matriculadas nas escolas do Ensino Infantil e Fundamental com necessidades especiais como: Transtorno Global do Desenvolvimento (autismo), Altas Habilidades/Superdotação e Transtornos Funcionais Específicos de aprendizagem (dislexia, discalculia, disgrafia, disortografia, TDHA na área Pedagógica), dentre outras.

“Parabenizo a secretária de Educação Claudia Pinho Lalla pela iniciativa que certamente irá contribuir na formação das nossas crianças que necessitam desse tipo de atendimento, por meio do suporte no desenvolvimento das habilidades cognitivas e sensoriais como atenção, concentração e memória”, comentou o prefeito João Leandro Lolli.

O acesso ao Atendimento Educacional Especializado acontece por meio de avaliação psicopedagógica e encaminhamentos segundo parâmetros da Secretaria Municipal da Educação.