SANTO ANTÔNIO DE POSSE INICIA ATENDIMENTO PEDIÁTRICO NO PRONTO SOCORRO

Pensando no cuidado à saúde das nossas crianças, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria da Saúde, iniciou no dia 2 de janeiro, o atendimento pediátrico no Pronto Socorro Municipal. O serviço, destinado às crianças até 12 anos de idade, oferece um ambiente acolhedor e profissionais capacitados para atender às necessidades de saúde dos pequenos pacientes. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, dessa forma, os pais podem levar seus filhos sempre que houver necessidade de atendimento médico imediato.