Santo Antônio de Posse Inicia Campanha de Vacinação Contra a Dengue para Adolescentes em 15 de abril

Da Redação

Santo Antônio de Posse está se preparando para lançar uma campanha crucial de vacinação contra a dengue, direcionada especificamente para adolescentes. Com a chegada de 407 doses da vacina, a cidade está pronta para iniciar a imunização na próxima segunda-feira, 15 de abril. No entanto, devido ao número limitado de doses disponíveis inicialmente, a Secretaria de Saúde seguirá uma abordagem escalonada para garantir que as faixas etárias prioritárias recebam a vacina de forma equitativa.

O público-alvo para esta campanha abrange jovens com idades entre 10 e 14 anos. Para otimizar a distribuição das doses, o Ministério da Saúde recomendou que, neste momento, a primeira dose seja administrada apenas para aqueles com 10 e 11 anos. Esta estratégia visa garantir que a vacinação comece de forma organizada e eficaz, considerando a disponibilidade limitada de doses.

O calendário de imunização planejado é o seguinte:

Primeira semana (a partir de 15 de abril): Adolescentes de 10 a 11 anos

Segunda semana: Adolescentes de 11 a 12 anos

Terceira semana: Adolescentes de 12 a 13 anos

Quarta semana: Adolescentes de 13 a 14 anos

É importante ressaltar que as informações detalhadas sobre a logística e os locais de aplicação das vacinas serão divulgadas pela Vigilância Epidemiológica em breve.

A Secretaria de Saúde de Santo Antônio de Posse está empenhada em garantir que a vacinação ocorra de forma segura e eficiente, contribuindo para a promoção da saúde e o bem-estar de toda a população.