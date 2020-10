Santo Antônio de Posse inicia racionamento de água a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, através do Departamento de Água e Esgoto (DAE), inicia nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, a Operação Estiagem, quando haverá racionamento de água na cidade por conta do baixo nível de chuva nos últimos meses. A medida foi publicada em decreto no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 2, e foi tomada para garantir o abastecimento de água durante o período de estiagem.

O racionamento de água será feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e segundo a administração, essa é uma medida preventiva para evitar a falta de água no município, frisando ainda, que as residências não ficarão sem água durante o racionamento. Porém a administração determina com a medida que a população evite o desperdício de água. A Estação de Tratamento de Água (ETA) do município opera nesta segunda-feira com 30% da capacidade.

O DAE orienta que a população deve utilizar água de reuso para molhar jardins, lavar carros, calçadas e quintais, além de tomar outros cuidados para economizar água nas atividades diárias. Quanto aos lava jatos, para continuar funcionando devem ter sistema que reduza o consumo de água tratada. O morador que descumprir a medida pode pagar multa e o valor dobra em caso de reincidência. A fiscalização vai ser feita por funcionários do DAE e por outros agentes municipais.

Qualquer morador da cidade que presenciar alguma atividade de desperdício de água pode fazer a denúncia na prefeitura pessoalmente ou por meio de redes sociais. Mas para fazer a denúncia é necessário que tenha endereço e provas documentais (fotos ou vídeos) de quem descumpriu o decreto. Será mantido o sigilo de todas as denúncias realizadas.