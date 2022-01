Santo Antônio de Posse já tem Novo Secretário de Saúde

Edmar de Oliveira diz que a população terá a certeza que será ouvida, novo secretário falou com exclusividade para o Portal O Regional

Edmar Oliveira de Sousa é o novo Secretário de Saúde de Santo Antônio de Posse, o ex-Superintendente Técnico de Saúde, ocupa agora a função deixada vaga pela ex-secretária Liliane Ferreira e Silva Longhi, que pediu exoneração no último dia 20 de janeiro, por meio de vídeo divulgado de Redes Sociais. clique aqui e veja o vídeo.

Em entrevista exclusiva para o Portal O Regional, o novo Secretário disse que será um homem disposto a ouvir e levar as demandas das diversas categorias para o prefeito, mas também que cobrará um atendimento humanizado para a população.

Destaca que se sentiu honrado com o convite e que adotará medidas preventivas contra uma nova manifestação da Covid.

Servidor público concursado há um pouco mais de dois anos, Edmar diz que os munícipes podem esperar uma escuta ativa das reclamações e que trabalhará para continuar a melhorando o atendimento das necessidades de saúde, principalmente, destaca, na atenção básica e programas de prevenção de doenças.

Confira a entrevista na íntegra

1 – Nome completo?

Edmar Oliveira de Sousa

2 – Qual função ocupava antes ?

Superintendente Técnico de Saúde

3 – O que achou do convite para ocupar a pasta?

Me sinto honrado e agradecido ao prefeito João Leandro Lolli a oportunidade

4 – O Covid-19 tem crescido novamente em todas as regiões, quais medidas pretende adotar na cidade para tentar conter esse avanço?

Sabemos que ainda estamos em pandemia e sem a conscientização das pessoas nos protocolos já amplamente divulgados de distanciamento social e uso de máscara e a vacinação, não é possível conter a pandemia. Para o atendimento aos munícipes a secretaria reabriu o PS apoio que faz atendimento de segunda a sexta-feira das 07 às 16h no ambulatório de especialidades. Além de adquirirmos mais um mil teses antígeno de covid-19 para monitoramento da evolução da doença em nosso município.

5 -O que espera nessa nova fase e o que a população, os profissionais da saúde podem esperar de você ?

Os trabalhadores podem esperar respeito aos direitos trabalhistas conquistados, um secretário disposto a ouvir e levar as demandas das diversas categorias para o prefeito, mas também que cobrará um atendimento humanizado à população.

Os munícipes podem esperar com uma escuta ativa das reclamações e continuar a melhorar o atendimento das necessidades de saúde principalmente na atenção básica e programas de prevenção de doenças. E aproveito o canal para solicitar que as pessoas façam seus acompanhamentos médicos com frequência para evitar o agravamento de doenças crônicas e diminuir a necessidade de internações.

6 – Já havia ocupado cargo similar antes?

Já ocupei cargo de chefia em hospital de referência em Campinas por 10 anos.

7 – É servidor público concursado, se sim, há quanto anos?

Sim, estou concursado há pouco mais de dois anos.

8 -Mensagem para população de Santo Antônio de Posse

Acreditem no SUS, este é o melhor programa de saúde do mundo, tem limitações mas está mostrando sua força e ajudando o Brasil a ser referência mundial no enfrentamento da Pandemia (digo da parte organizacional não de políticas),

o SUS é de todos e pra todos.

Por: Márcio Nato Rodrigues