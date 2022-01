Por meio de um vídeo, ex-secretária de saúde anuncia que deixa o cargo em Santo Antônio de Posse

Por meio de vídeo, secretária de saúde se despede da Pasta

Em um vídeo divulgado por meio de redes sociais, após um pouco mais de 35 dias, ocupando o cargo de Secretária Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse, a servidora Liliane Ferreira e Silva Longhi, pediu exoneração e disse que voltará a ocupar a função de antes.

No vídeo, a profissional não esclarece o motivo o qual a levou a entregar o cargo, salienta que o período que passou na pasta foi bom, mas que as coisas não estavam dando muito certo.

Ela agradeceu a todos pelo apoio e parceria e ainda, colocou-se a disposição para ajudar.

“Com pesar por não ter dado certo, mas estamos aqui”, disse.

Procuramos a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde para falar sobre o motivo que poderia ter levado Liliane Longhi a abrir mão do cargo, também questionamos se já há um novo nome para ocupar o espaço deixado pela profissional.

A assessoria – por meio do WhatsApp – informou que ainda não tem informações sobre o caso e nem sobre quem poderá ocupar a pasta.

Já a vice -prefeita, Ana Brandão, também em conversa por meio do APP, disse que Liliane sempre atuou com idoneidade no cargo , “a Liliane assumiu a secretaria e nós não tivemos problemas durante o período que ela permaneceu, muito pelo contrário. Porém, essa semana, ela pediu exoneração”, afirma a vice-prefeita.

Buscamos contato também, com a assessoria de imprensa da prefeitura para elucidar mais os fatos, mas, até o fechamento desta edição, não recebemos nenhuma atualização por parte do órgão público sobre imbróglio .

Veja o Vídeo da ex-secretária na íntegra

Por: Márcio Nato Rodrigues