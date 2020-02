Santo Antônio de Posse realiza seminário de avaliação participativa da Atenção à Primeiríssima Infância

Durante a segunda-feira, dia 17 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 1º Seminário da Primeiríssima Infância para discutir, monitorar e avaliar as ações para fortalecer potenciais, corrigir fragilidades e adequar estratégias no trabalho de atenção às gestantes e crianças de zero a três anos.

O evento aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e envolveu profissionais da saúde, educação e assistência social do município.

A metodologia adotada para o programa é a da avaliação participativa, na qual os munícipes respondem a um questionário sobre assuntos que envolvem a primeiríssima infância e, em seguida, durante seminário de avaliação, os profissionais do município analisam as informações levantadas.

Ao final da avaliação, espera-se que todos os envolvidos no programa tenham um cenário bastante detalhado sobre a situação da primeiríssima infância no município, consolidado em uma Linha de Base da Atenção à Primeiríssima Infância.

Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância

No final de 2019, Santo Antônio de Posse aderiu ao Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, municípios paulistas e ONGs.

Criado em 2012, o programa foi desenhado sob a premissa de que a promoção à saúde integral da criança e o aprimoramento das ações de prevenção de agravos e assistência são objetivos que, além de reduzirem a mortalidade infantil, apontam para o compromisso de se prover qualidade de vida favorecendo o desenvolvimento da criança em todo o seu potencial.