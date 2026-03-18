Santo Antônio de Posse recebe programa estadual voltado à capacitação e inserção no mercado de trabalho

Santo Antônio de Posse iniciou nesta quarta-feira, 18 de março, a implementação do programa SuperAção SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à superação da pobreza e à inclusão produtiva de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa tem como objetivo promover autonomia e retirar famílias do estado de pobreza, inserindo-as na cadeia produtiva por meio do acesso a oportunidades de qualificação e emprego. Além do acompanhamento técnico, a iniciativa também prevê o pagamento de incentivo financeiro às famílias participantes, como forma de apoio durante o processo de desenvolvimento.

De caráter intersetorial, o SuperAção SP envolve diversas secretarias e integra políticas públicas nas áreas de assistência social, saúde, educação, habitação e trabalho, garantindo um atendimento completo e articulado.

A metodologia do programa é estruturada em três frentes: conectar as famílias às políticas públicas locais e aos serviços disponíveis; capacitar por meio da oferta de cursos — realizados por plataformas como o Trampolim ou pela própria Secretaria de Desenvolvimento Social —; e incluir, com apoio direto à inserção no mercado de trabalho, inclusive por meio de parcerias com empresas.

O público-alvo são pessoas com idade entre 20 e 59 anos, integrantes de famílias previamente selecionadas conforme critérios sociais estabelecidos pelo programa.

Neste primeiro momento, a ação entra na fase de campo, com a realização de entrevistas diretamente com as famílias atendidas. Inicialmente, 27 pessoas serão acompanhadas no município. A partir desse contato, será elaborado um plano familiar individualizado, considerando a realidade de cada núcleo e definindo estratégias para seu desenvolvimento e acesso à renda.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pink Cortez, o programa representa um avanço importante no atendimento às famílias do município. “O SuperAção SP chega para fortalecer o trabalho que já realizamos, oferecendo ferramentas concretas para que as famílias possam se desenvolver. Não é apenas assistência, é oportunidade. Vamos acompanhar de perto cada família, entender sua realidade e construir caminhos reais para inserção no mercado de trabalho e geração de renda”, destacou.

Com a chegada do programa, Santo Antônio de Posse amplia as oportunidades para que famílias em situação de vulnerabilidade conquistem autonomia, renda e melhores condições de vida.