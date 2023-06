Santo Antônio de Posse sedia reunião dos presidentes de Câmaras da RMC nesta sexta-feira

Combate ao Feminicídio é tema da reunião do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas na Câmara de Posse

A Câmara Municipal de Santo Antônio de Posse sedia nesta sexta-feira, dia 2 de junho, a partir das 9h30, a 5ª Reunião Ordinária do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, recebendo os 20 presidentes de Câmaras Municipais das cidades que compõem a RMC, além de vereadores e autoridades. O tema principal da reunião será o “Combate ao Feminicídio”, com palestra da doutoranda em Saúde Coletiva na área de Epidemiologia de Mortes Violentas pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Thamiris Gomes Smania.

“É uma honra para Santo Antônio de Posse voltar a receber uma reunião do Parlamento depois de alguns anos, principalmente trazendo a discussão de um tema tão relevante como o da violência doméstica contra a mulher. Precisamos colocar em prática ações conjuntas e urgentes para conter esse problema que infelizmente é comum a todos”, afirma o presidente do Legislativo possense, vereador João Marcos Bazani (PL), anfitrião do encontro.

Para a vereadora de Indaiatuba, presidente da Comissão de Saúde e membro da Comissão da Mulher do Parlamento da RMC, enfermeira Silene Carvalini (PP), o encontro será uma grande oportunidade para debater os números crescentes da violência contra a mulher, o papel dos governos e as experiências de cada município na busca de soluções para o problema. “Precisamos ser rápidos e assertivos, uma vez que estamos falando de agressões, mortes e vidas que se vão para sempre dentro da RMC”, afirma.

A Região Metropolitana de Campinas registrava, até o dia 17 de maio, nove casos de feminicídio ocorridos nas 20 cidades que fazem parte do colegiado. Foram quatro assassinatos de mulheres em Campinas e um em cada um desses municípios: Hortolândia, Indaiatuba, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

O Parlamento da RMC, presidido atualmente pelo presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk (MDB), visa discutir propostas de ações conjuntas, fortalecer e aprofundar a articulação regional para o enfrentamento dos problemas comuns a todos os municípios.