Santo Antônio de Posse tem 27 casos confirmados de dengue no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse, através da Vigilância Epidemiológica, registrou 27 casos confirmados de dengue no munícipio até o final de abril. O número é um alerta: não devemos esquecer que o combate à dengue não pode parar!

Reforçamos que quintais, terrenos e calçadas devem ser mantidos limpos e livres de objetos que possam vir a ser criadouros do mosquito transmissor da dengue, zyka e Chikungunya. Aproveite o período de isolamento social para realizar vistorias em sua casa e imóveis em geral, pelo menos, uma vez por semana, de forma a eliminar depósitos com água parada e, assim, romper o ciclo de vida do mosquito.

SINTOMAS

Os principais sintomas da dengue são: febre alta (maior que 38.5ºC), dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas no corpo. Caso apresente um ou mais desses sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima de sua residência.

COMBATE AO MOSQUITO

Para ajudar, nós te damos algumas dicas para juntos combatermos o mosquito!

– Mantenha fechadas as tampas de vasos sanitários e de ralos pouco usados, como os de áreas de serviço e de lazer, que tenham a possibilidade de acumular água;

– Mantenha o quintal sempre limpo, jogando fora o que não é utilizado;

– Deixe o quintal sempre bem varrido, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;

– Tampe tonéis, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;

– Certifique-se de que as lonas de cobertura estejam bem esticadas para não haver acúmulo de água;

– Não deixe acumular água nos vasos de plantas;

– Mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira limpa e sem água;

– Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo;

– Se por algum motivo tiver pneus no quintal, mantenha-os secos e abrigue-os em local coberto, ou descarte-os corretamente se não tiverem utilidade;

– Escove bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, caixas d’água) e mantenha-os sempre limpos.