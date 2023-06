Santo Antônio de Posse vence Itapira na categoria sub 16.

Os times de futsal das categorias Sub-14 e Sub-16 do Departamento de Esporte e Lazer de Santo Antônio de Posse, entraram em quadra na última segunda-feira, 5 de junho, para disputar mais uma rodada do Campeonato da ADR (Associação Desportiva Regional) de 2023. Ambas as equipes jogaram contra a cidade de Itapira.

Na categoria Sub-16, Santo Antônio de Posse superou a equipe da casa por 4 a 3. Com a vitória, o time segue invicto e em primeiro na classificação geral, com três jogos e três vitórias. Já no Sub-14, os possenses conquistaram os três pontos com o placar de 3 a 2.