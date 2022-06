São Paulo é responsável por um terço dos empregos gerados no Brasil

Ao todo, foram 85,6 mil contratações de saldo no estado, o que representa 31% do total do país

Um a cada três empregos gerados no país é do estado de São Paulo. O saldo no mês de maio é de 85,6 mil, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nessa terça-feira (28) pelo Ministério do Trabalho. O total do país contabilizou 277 mil empregos.

A política de geração de emprego e renda do Governo do Estado vai à direção da criação de oportunidades. Grande parte das vagas de trabalho está concentrada nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nos últimos três anos foram ofertadas quase 600 mil vagas nas 231 unidades espalhadas em todas as regiões do estado. Além dos PATs, programas de qualificação profissional, como Via Rápida e Novotec, auxiliam na busca por requalificação para o mercado de trabalho.

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Zeina Latif, é fundamental incentivar a qualificação profissional para que essas pessoas possam ser absorvidas rapidamente no mercado de trabalho. “Nos preocupamos em oferecer capacitações que aumentem a empregabilidade e renda dos cidadãos. O Brasil possui um déficit de mão de obra em alguns setores, e a qualificação profissional é uma das formas de ajudar a atender a essa demanda.”

Mais empresas, mais empregos

Mais de 35 mil novas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) foram registradas pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) nos cinco primeiros meses do ano. O índice é 7% maior que o mesmo período do ano passado.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.

No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).