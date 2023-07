São Paulo sem Fogo entra na fase vermelha e Prefeitura faz reunião para discutir estratégias para o período de estiagem

Entre os meses de junho e outubro é ativada a fase vermelha da Operação São Paulo sem Fogo e as ações de combate a incêndios e de fiscalização são priorizadas, assim como são reforçadas as estratégias de campanhas preventivas. O período Operação ocorre entre 1° de maio e 30 de setembro com o objetivo de promover a prevenção de incêndios e outras ações relacionadas a baixa umidade do ar tanto em áreas urbanas quanto nas rurais.

Em Mogi Guaçu, o trabalho é executado pela Defasa Civil juntamente com os outros órgãos da cidade. A Fazenda Campinha é um dos locais que recebem atenção do grupo, pois o local possui 4,5 mil hectares e é dividido nas seguintes áreas: Estação Experimental, Estação Ecológica e Reserva Biológica, localizada no Distrito de Martinho Prado Júnior.

Na segunda-feira, 3 de julho, membros que atuam no combate aos incêndios florestais em Mogi Guaçu realizaram uma reunião para discutir as estratégias de combate no período de estiagem. O encontro aconteceu no Gabinete do prefeito, Rodrigo Falsetti, no 4º andar do Paço Municipal, no Morro do Ouro.

Além do chefe do Executivo, participaram também da reunião o vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Marcelo Vanzella Sartori; o presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildézio Cezário; o diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil, Carmelito Osório Silveira e os gestores da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, Fabrício Pinheiro Cunha e Eduardo Gourlardins Neto.

O presidente da Comdec comentou que o descuido humano ou a negligência são fatores que aumentam a probabilidade de ocorrências de eventos de fogo sem controle. “A maior parte dos incêndios florestais é decorrente de ações causadas pelo homem de maneira acidental ou intencional. Assim, já estamos alertando os proprietários de chácaras, sítios e fazendas sobre a importância da prevenção para evitar danos a sua propriedade e evitar incêndios”, disse.

De acordo com ele, a reunião teve como finalidade integrar os diversos órgãos que atuam na Operação São Paulo sem Fogo como uma preparação das equipes de apoio para atuar em caso de extrema necessidade. “Nessa ação, sempre contamos com os recursos humanos e de materiais e estamos empenhados com a preservação do nosso meio ambiente”, concluiu.