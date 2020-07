Sara Elydio, filha de holambrenses, é uma das participantes do Masterchef Brasil 2020 Amadores

A publicitária e atualmente gerente de Marketing do Shopping Piracicaba, Sara Elydio, é uma das participantes do talent show Masterchef Brasil 2020 – Versão Amadores/7ª temporada, transmitido pela Band. A participação de Sara será no episódio da próxima terça-feira, dia 28 de julho. O programa estreou no dia 14 e conta com oito participantes neste novo formato adaptado de acordo com as orientações de segurança da OMS (Organização Mundial da Saúde), sendo que cada episódio terá um vencedor.

Após a surpresa da confirmação de sua participação, Sara concentrou estudos – e muitos testes – nas receitas para o programa. Nascida em Cosmópolis mas com residência em várias partes do país por conta da profissão, a publicitária e chef nas horas vagas aprecia cardápios tipicamente brasileiros “Eu amo viajar e levo essas experiências sensoriais para minha cozinha”, comenta Sara.

Em clima de muita expectativa, Sara adianta que foi uma experiência incrível. Ela conta que o gosto pela gastronomia começou aos 12 anos, assistindo programas de culinária na TV. “Eu via e tentava reproduzir. Foi um caminho sem volta. É meu hobby, minha distração, meu lugar para aliviar o estresse. Enquanto uns chegam em casa e descansam na televisão, eu vou para o fogão”.

Essa paixão pela culinária levou a publicitária a criar um perfil no Instagram (@esposagourmet) para compartilhar receitas de fácil preparo, mas sempre com um toque gourmet. “A participação no programa foi, com certeza, a realização de um sonho”.

Sara Monique Elydio é publicitária formada pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) com MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Empresarial; Extensão em Marketing Digital pela Universidade da Califórnia e participação em programas sobre transformação digital. Tem 35 anos, é casada, mãe do Raul (de 4 anos) e da Rubi (de 10 meses). A culinária é um lazer e, por conta disso, gosta de ler sobre o assunto e pesquisar utensílios para aprimorar os preparos gastronômicos.

Sobre o Masterchef Brasil 2020 Versão Amadores – O reality show culinário exibido pela Band continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Por conta da pandemia, a principal mudança no formato é o fato de não haver uma sequência ao longo de toda a temporada: cada episódio tem oito participantes diferentes e um vencedor, com prêmios, um troféu e a possibilidade de ajudar uma instituição de caridade. Não ocorrerão mais as provas em dupla/equipes por conta do isolamento social – são todas individuais e sem o conhecido mezanino. Entre os nomes de artistas famosos que participarão, por meio de vídeos enviados de suas casas, da 7ª temporada do reality show, destacam-se nomes ligados à música. Ivete Sangalo, Thiaguinho, Tirulipa, Fafá de Belém, Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba, Dilsinho, Péricles, Amado Batista, Elza Soares, Alcione, Joelma, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Elba Ramalho, Anavitória, Leo Jaime, Luisa Sonza, Juliana Silveira, Leo Santana, Cátia Fonseca e Nando Reis estão entre os divulgados. Eles estarão presentes em momentos como a já conhecida ‘caixa misteriosa’. Os participantes se posicionarão aleatoriamente no estúdio e verão um vídeo em que um famoso fala sobre suas memórias ligadas a um prato, que deverá ser feito pelo participante.