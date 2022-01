Saturação Rural é desencadeada em Engenheiro Coelho

Nesta terça feira (11), foi realizada nas cidade de Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho a Operação Saturação Rural, desencadeada pela Polícia Militar, priorizando as zonas rurais de todas cidades.

A força tarefa conta com equipes da 3ª Cia do 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Força Tática, (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), equipes do 5º Batalhão de Polícia Ambiental e 4º Batalhão de Polícia Rodoviária.

“A atividade tem como objetivo aumentar a percepção de segurança nessas regiões as quais muitas são bem distantes do centro da cidade. Esta distância é um dos motivos de haver muita subnotificação de crimes ocorridos na área rural”, afirma o 1º Tenente da Polícia Militar Tiago Augusto Costa e Silva, comandante da operação.

Durante as ações, estão sendo realizados intensificação de patrulhamento em locais com incidência criminal por equipes de Força, além de bloqueios policiais por diversas estradas vicinais. A Polícia Rodoviária realiza fiscalizações nas entradas de bairros rurais, muitos dele possuem acesso pelas rodovias da região. O Policiamento Ambiental realiza também nos três municípios fiscalização e averiguação de denúncias de crimes ambientais.

Outro ponto importante da ação, é que durante visitas às propriedades rurais os militares estarão entregando aos moradores, funcionários e trabalhadores, panfletos da Polícia Militar sobre dicas de segurança. “É muito importante o caráter preventivo da Operação, de conscientização da população rural que muitas vezes carece de informação”, comenta o tenente.

Para o Comandante o policiamento nestas áreas ocorre diariamente e conta com equipes policiamento específicas, com conhecimento da malha viária rural inclusive moradores. “Destacamos que o trabalho continua, incansável e em prol da segurança nas extensas áreas rurais do municípios da região. Os moradores, proprietários e trabalhadores rurais podem colaborar repassando informações para a Polícia Militar, tanto no contato direto com os militares, quanto pelo Disque Denúncia 181 ou 190” finalizou.