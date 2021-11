Saúde abre agendamento da dose de reforço para profissionais da Educação



A Secretaria Municipal de Saúde vai abrir agendamento da 3ª dose contra a Covid-19 para os profissionais da Educação nesta sexta-feira, dia 19 de novembro. O atendimento será feito, a partir das 8h, pela internet, em https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br, e pela central telefônica, em (19) 3811-7275.

As 1.120 doses são destinadas para os profissionais da Educação que tomaram a 2ª dose há mais de cinco meses. Vale ressaltar que novas agendas para outras faixas de idade serão abertas a partir da chegada de novos lotes da vacina à cidade.

Dia V de Vacinação

Vale lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde agendou para sábado, dia 20 de novembro, mais um Dia V de imunização livre contra a Covid-19 no município. Não é necessário agendamento. A ação, denominada de Sábado sem Covid, será realizada em 11 unidades de saúde no período das 8h30 às 15h30.

Estarão disponíveis 4.000 doses para esta etapa, a fim de atender 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a dose de reforço, 3ª dose, estará disponível para três públicos: pessoas com mais de 64 anos e trabalhadores de saúde que receberam a 2ª dose há mais de seis meses e imunossuprimidos com mais de 18 anos, imunizados há mais de 28 dias.

LOCAIS DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 20 DE NOVEMBRO

USF Martinho Prado

USF Hermínio Bueno

USF Fantinato

UBS Zaniboni I

USF Rosa Cruz

USF Santa Cecília

UBS Centro de Saúde

UBS Parque dos Eucaliptos

UBS Ypê Pinheiro

USF Zaniboni II

UBS Guaçu Mirim