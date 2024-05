SAÚDE ABRE NO DIA 15 CADASTRO PARA CASTRAÇÃO GRATUITA DE ANIMAIS

A Prefeitura dá início na próxima na quarta-feira, dia 15 de maio, ao cadastro para moradores que desejam castrar gratuitamente seus cães e gatos.

Os interessados devem acessar o Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, e clicar em Serviços, Utilidade Pública e, em seguida, em Castração Animal.

O sistema irá gerar uma autorização e o morador deverá levar o cão ou gato para uma avaliação no consultório veterinário do Programa Meu Pet, no bairro Groot. Em seguida, o proprietário será orientado a realizar o agendamento do procedimento.

Mais informações podem ser obtidas na Vigilância Ambiental. O telefone é o (19) 3802-7978!

