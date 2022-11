Saúde alerta sobre aumento de casos de Covid-19 e orienta que população redobre os cuidados preventivos contra a doença

112 novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde entre os dias 16 e 23 de novembro. Neste mesmo período, três pacientes encontram-se internados, sendo dois deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em Mogi Guaçu, desde o início da pandemia em março de 2020, são 39.598 casos confirmados e, destes, 39.301 guaçuanos.

Por conta do aumento de casos, a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica (VE) solicitam que a população redobre os cuidados de prevenção contra a doença como, por exemplo, a higienização frequente das mãos com álcool em gel ou água e sabão, uso de máscara em locais com maior de número de pessoas, e, principalmente, que busquem a dose de reforço da vacina nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu.

A enfermeira da VE, Thatiana de Faria Póvoa Lucente, comentou que esses cuidados devem ser adotados especialmente por pessoas que tiveram contato com casos confirmados da doença e por quem costuma frequentar locais fechados e mal ventilados, aglomerações ou unidades de saúde. “O município vem registrando baixa adesão na aplicação de doses contra a Covid-19. Infelizmente, é importante lembrar que a doença já levou a óbito 691 guaçuanos desde o início da pandemia em 2020”, ressaltou.

Thatiana destacou novamente que a pandemia não terminou, portanto, é fundamental que a população compareça para receber a imunização e completar o esquema vacinal. “A ação está sendo realizada em todos os postinhos de saúde de Mogi Guaçu e, para receber a imunização, é preciso ter um intervalo de pelo menos quatro meses da aplicação da última dose. Os indivíduos devem comparecer ao postinho de saúde e apresentar documento com foto e a carteirinha de esquema vacinal”, explicou.

A vacinação é realizada em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30. Já nos postinhos da Zona Sul e Santa Cecília, assim como na unidade do Distrito de Martinho Prado Júnior, o horário de atendimento é das 8h às 17h.

Livre demanda

A campanha de imunização contra a Covid-19 de livre demanda é a partir de 12 anos de idade. Estão disponíveis 1ª, 2ª, 3ª doses, sendo a 4ª destinada para o público maior de 18 anos. A 5ª dose contra a doença também continua disponível para pessoas imunossuprimidas com idade a partir de 18 anos.

Os imunossuprimidos habilitados a tomar a 5ª dose são: pessoas em processo de quimioterapia; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; indivíduos portadores de HIV/AIDS; pessoas que fazem uso de corticoides e de drogas modificadoras da resposta imune; pessoas auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Os indivíduos deste grupo devem comparecer nas unidades de saúde e apresentar documento com foto, carteira de vacinação e atestado médico comprovando a imunossupressão.

Infantil

A vacinação infantil contra Covid-19 para crianças com 3 e 4 anos está mantida na cidade nos mesmos horários de segunda a sexta-feira. Para receber o imunizante, é necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsável legal. “Neste público, após a aplicação da primeira dose, a segunda imunização deve ocorrer dentro de 28 dias. Desta forma, os pais já saem das Unidades Básicas de Saúde com a data e horário da segunda dose agendados”, alertou a enfermeira.

Crianças

A vacinação infantil contra a doença está sendo realizada para 1ª e 2ª doses para crianças na faixa etária com idade entre 5 e 11 anos. A vacinação acontece nas 21 unidades de saúde do município. Para receber a imunização, os pais ou responsáveis devem comparecer ao postinho de saúde mais próximo e apresentar documento com foto de identificação do menor (preferencialmente CPF) ou certidão de nascimento, cartão do SUS e caderneta de vacinas.

Campanha de Vacinação contra a Covid-19

Adultos

– 4ª dose para pessoas a partir de 18 anos

– 5ª dose para pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos

– Livre demanda 1ª, 2ª, 3ª a partir de 12 anos

Crianças

1ª dose para crianças sem comorbidades de 3 e 4 anos (com agendamento)

2ª dose para crianças com idade a partir de 5 anos

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

UBS Centro de Saúde

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

UBS Guaçu Mirim

USF Rosa Cruz

UBS Centro Oeste

UBS Ypê II

USF Ypê Pinheiro

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

UBS Zona Norte

USF Zaniboni II

UBS Zaniboni I

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 17h

USF Santa Cecília

UBS Zona Sul

UBS Martinho Prado Júnior