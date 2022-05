Saúde aplica 1.247 doses contra a Covid-19 durante vacinação de sábado

1.247 doses foram aplicadas pelos profissionais de saúde durante vacinação livre demanda realizada no último dia 21 de maio. A ação teve como objetivo atingir o maior número de pessoas e foi destinada para adultos e crianças a partir de 5 anos.

“A imunização aos sábados tem sido muito bem aceita pela população, principalmente pelas pessoas que trabalham e, assim, conseguem se programar para colocar a vacinação em dia. Os números têm sido positivos e, por isso, já programamos uma nova ação para o dia 28 de maio. ”, explicou a enfermeira responsável da Vigilância Epidemiológica (VE), Tathiana Póvoa de Faria.

A ação do próximo sábado é novamente destinada para adultos e crianças com idade entre 5 e 11 anos. As unidades ainda estão sendo definidas e terão doses para os adultos 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a 3ª dose é para quem já tomou a 2ª dose há quatro meses para pessoas acima de 18 de anos. Para o público infantil estão disponíveis 1ª e 2ª doses.

A 3ª dose da vacina para a faixa etária entre 12 e 17 anos de idade é exclusivamente para os imunossuprimidos. Nos adultos, a dose adicional é somente para pessoas maiores de 18 anos que já completaram o intervalo de quatro meses da 2ª dose.

A 4ª dose de imunização está disponível para os adultos imunossuprimidos e idosos a partir de 60 anos. Para se vacinar, o cidadão deve comparecer na unidade de

Em Mogi Guaçu, 330.657 cidadãos foram imunizados contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. Deste total, 132.570 pessoas receberam a 1ª dose do imunizante e 123.963 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 64.376 munícipes e, além disso, 4.099 indivíduos receberam a dose única e outras 5.649 pessoas já receberam a 4ª dose.