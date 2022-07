Saúde aplica 1.600 doses contra a Covid-19 e outras 690 doses contra a gripe durante ações no final de semana

2.290 doses foram aplicadas pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância Epidemiológica (VE) de Mogi Guaçu contra a Covid-19 e contra a influenza durante ações realizadas no final de semana. No sábado, 2 de julho, 1.600 imunizações foram feitas contra o coronavírus, tendo como público-alvo pessoas com idade a partir de 40 anos. Já no domingo, 3, foram 690 doses aplicadas contra a influenza durante o evento Mogi Guaçu em Ação, no Parque Cidade Nova.

Covid-19

No sábado também houve a imunização da 5ª dose contra a doença em pessoas imunossuprimidas a partir de 50 anos de idade, da 4ª dose em indivíduos com idade a partir de 50 anos e dos profissionais de saúde, além da livre demanda em adultos e crianças a partir de 5 anos.

A enfermeira da VE, Tathiana Póvoa de Faria, ressaltou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 teve uma baixa adesão. “Temos realizado este trabalho aos sábados para atender e facilitar a vida pessoas que nos solicitam a ação durante os finais de semana. E, mesmo assim, o índice registrado ficou abaixo das expectativas da Secretaria Municipal de Saúde”, destacou.

Tathiana comentou que é preocupante as pessoas não estarem completando o esquema vacinal de cobertura contra a doença. “Isso acaba tornando-se um complicador, uma vez que o vírus continua circulando e atuante causando internações, quando não pior com casos de óbitos”, disse.

Em Mogi Guaçu, 339.659 pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 desde o início da campanha em janeiro de 2021. Deste total, 132.831 cidadãos receberam a 1ª dose do imunizante e 124.449 a 2ª dose. A 3ª dose foi aplicada em 69.816 munícipes e, além disso, 4.099 indivíduos receberam a dose única e outras 8.464 já receberam a 4ª dose.

Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde também continua com a vacinação contra o vírus influenza para toda a população de Mogi Guaçu, exceto para bebês com menos de seis meses de idade. A imunização é realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do munícipio e para receber a dose basta procurar a mais próxima da residência. A campanha se estenderá até que haja estoque de doses disponíveis. É importante destacar que cada unidade de saúde trabalha com um horário para aplicação de vacina e, por isso, a população deve se informar sobre o atendimento.

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B. Para se vacinar, as pessoas devem apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência.

Pessoas que se encontram acamadas também serão imunizadas. Para isso, familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para o agendamento da aplicação das vacinas.