Saúde aumenta quantidade de especialidades médicas no Ambulatório Municipal da Posse

A fim de melhorar a qualidade da saúde pública de Santo Antônio de Posse, a Secretaria Municipal da Saúde aumentou a oferta de especialidades médicas no Ambulatório Municipal, tendo iniciado neste primeiro semestre os atendimentos de hematologia, proctologia, endocrinologia, medicina ocupacional, além de ampliar os exames cardiológicos e contratar mais um profissional médico de ortopedia.Ao todo, a unidade conta com 16 especialidades médicas, que somaram apenas no primeiro semestre de 2021, 41.836 atendimentos.A ampliação da oferta de especialidades tem auxiliado em muito a rede de atenção básica e consequentemente representa um salto de qualidade na prestação e oferta de serviços para a população, trazendo mais qualidade de vida e saúde para todos os possenses.

Especialidades Médicas ofertadas no Ambulatório Municipal.

Oftalmologia

Hematologia

Nutrição

Ortopedia

Proctologia

Ultrassonografia

Urologia

Endocrinologia

Cardiologia

Medicina Ocupacional

Psiquiatria

Psicologia

Otorrinolaringologia

Dermatologia

Gastrenterologia

Neurologia

Reportagem e Foto: Anderson Oliveira