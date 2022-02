Saúde começa a vacinar as crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Santo Antônio de Posse novamente antecipou o calendário da vacinação infantil, e começou a imunizar todas as crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19, nesta quinta-feira, dia 27, com intuito de agilizar a imunização dos pequenos. Para melhor atender o público infantil, a Secretaria montou uma estrutura completa no Centro Múltiplo do Idoso, e está atendendo de segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 20h, e de terça e quinta-feira, das 9h às 16h.

Até o momento, 107 crianças foram vacinadas contra Covid-19, proporcionando maior tranquilidade aos pais, devido o retorno às aulas presenciais que começam dia 7 de fevereiro. A imunização está sendo realizada com a vacina do Butantan, indicada para quem tem de 6 a 17 anos. Já as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer.

Para agilizar o processo de imunização, os pais podem se anteciparem e fazer o pré-cadastro dos seus filhos, disponível no site https://vacinaja.sp.gov.br/. Ele não é obrigatório, mas colabora para otimizar as doses, e traz mais celeridade no tempo de atendimento nos postos de imunização, evitando filas e aglomerações.

A vacinação infantil começou no município, na segunda-feira, dia 17, sendo priorizadas a imunização das crianças com comorbidades ou algum tipo de deficiência. Com o recebimento de nova remessa de doses da vacina pediátrica, foi iniciada na última segunda-feira, dia 24, a vacinação das crianças de 9 a 11 anos.

Intervalo da 2ª dose infantil

É importante que os pais fiquem atentos aos prazos para segunda dose, que são diferentes para cada um dos imunizantes, sendo a Coronavac: 28 dias para a 2ª dose, e a Pfizer: 8 semanas para a 2ª dose.