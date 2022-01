Saúde confirma novo Sábado sem Covid para imunização de adultos e crianças

A Secretaria Municipal de Saúde prepara mais uma etapa do Sábado sem Covid com o objetivo de facilitar e ampliar a imunização de moradores por toda Mogi Guaçu. No sábado, dia 29 de janeiro, duas ações serão promovidas para vacinar crianças e adultos contra a Covid-19 no período das 8h30 às 15h30.

No caso das crianças, será necessário agendamento prévio pela internet, em https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br. Ele acontece a partir das 8 horas desta quinta-feira, 27 de janeiro. Nesse caso, o público alvo da ação compreende a faixa etária de 6 a 11 anos e os responsáveis serão avisados no momento da agenda acerca de qual das unidades de saúde fará a aplicação: Jardim Rosa Cruz, Jardim Fantinato, Alto dos Ypês, Zona Norte, Jardim Suécia, Zona Azul, Ypê II, além de Martinho Prado Júnior e Chácaras Alvorada, sendo esses dois últimos com agendamento interno.

Já a imunização do público a partir dos 12 anos será de livre demanda para a imunização da 1ª, 2ª e 3ª doses. Sete postos de atendimento estarão com plantão especial no sábado: Parque dos Eucaliptos, Jardim Guaçuano, Jardim Zaniboni I, Jardim Zaniboni II, Centro Oeste, Jardim Guaçu Mirim e Santa Cecília.

Vale lembrar que a 1ª dose é destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação de reforço, 3ª dose, estará disponível para as pessoas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses. Novas agendas serão divulgadas tão logo o município receba mais doses de imunizantes vindas do Governo do Estado.