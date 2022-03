Saúde de Artur Nogueira recebe nova van para transporte de pacientes

Veículo foi conquistado pelos vereadores Melinho (DEM) e Nando (DEM), através de deputado Rogério Nogueira (DEM), e será usado prioritariamente para moradores que passam por tratamento de hemodiálise

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Saúde, foi contemplada com uma van 0Km, modelo Renault Master Minibus, destinada ao transporte intermunicipal de usuários da rede pública de Saúde. O veículo foi conquistado por intermédio dos vereadores Melinho Tagliari (DEM) e Nando do Gás (DEM), junto ao deputado estadual Rogério Nogueira (DEM).

Atendendo ao pedido dos edis, o prefeito Lucas Sia explica que o veículo será usado prioritariamente por pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. “Primeiramente, eu gostaria de agradecer o empenho dos vereadores Melinho e Nando, e do deputado Rogério, por contribuírem com a humanização e qualidade da saúde nogueirense. A van terá um papel importantíssimo no transporte de pacientes para exames em cidades vizinhas, garantindo o conforto e comodidade das pessoas atendidas pela nossa rede”, frisou.

Com capacidade de 16 pessoas e avaliada em R$ 223.836,00, a van recebida é equipada com air bag, freios ABS, direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos; travas elétricas e retrovisores elétricos.

Segundo a secretária de Saúde Angela Pulz Delgado, o veículo foi cedido ao município pela secretaria de Estado da Saúde e reforça o trabalho de renovação da frota da rede municipal.