Saúde de Holambra abre no dia 12 cadastro para nova etapa de castração gratuita de animais

A Prefeitura de Holambra dará início no dia 12 de agosto a uma nova etapa de cadastro para moradores que desejam castrar gratuitamente seus cães e gatos. O serviço será realizado por clínicas particulares do município credenciadas ao Cismetro, o Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas.

Os interessados devem acessar o Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, e clicar em Serviços, Utilidade Pública e, em seguida, em Castração Animal. O sistema irá gerar uma autorização e o morador deverá levar o cão ou gato ao consultório veterinário do Programa Meu Pet, no bairro Groot. Em seguida, o proprietário será orientado a realizar o agendamento do procedimento.

“Esta é uma iniciativa importantíssima para estimular a posse responsável e evitar a propagação de doenças”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Serão disponibilizadas, de acordo com a médica veterinária da Vigilância Ambiental de Holambra, Angela Varella Katz, 30 vagas para a realização do serviço em gatos e 60 para cães, distribuídas em 3 meses.

A castração é um serviço gratuito já oferecido aos animais de moradores em situação de vulnerabilidade social e que são monitorados pelo Departamento de Promoção Social. Também aos que são encaminhados para a Associação de Reabilitação e Controle Animal, a Arca de Holambra.

Mais informações podem ser obtidas na Vigilância Ambiental. O telefone é o (19) 3802-7977.