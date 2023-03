Saúde de Holambra realiza mutirão de combate à Dengue no Groot neste sábado

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra dará continuidade aos mutirões de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, neste sábado, dia 18 de março. A ação será realizada no bairro Groot das 8h ao meio-dia. A iniciativa irá contar com a participação cerca de 10 agentes que farão visitas nas residências. O trabalho consiste na retirada de possíveis criadouros, orientações ao morador e entrega de material informativo.

A orientação do diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias, é de que as pessoas colaborem e recebam os agentes. Eles estarão uniformizados e identificados com crachás.

O último balanço revela que Holambra confirmou este ano 1 caso de dengue. “Reforçamos que a prevenção, em qualquer época do ano, é fundamental. Trata-se de um trabalho em conjunto entre Prefeitura e população”, disse.

No site do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, está disponível para impressão um panfleto com ações que devem ser realizadas semanalmente. O telefone da Vigilância Ambiental é o (19) 3802-7978. Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar a unidade de saúde o mais brevemente possível.

Como combater o mosquito:

– Vedar caixas d´água

– Não manter água parada em calhas ou outros recipientes

– Evitar o acúmulo de lixo e manter lixeiras fechadas

– Trocar por areia a água dos pratos de flores e de plantas

– Lavar e esfregar vasilhames e potes de animais domésticos pelo menos uma vez por semana

Sintomas da dengue:

– Febre alta

– Dor de cabeça

– Dor atrás dos olhos

– Dor nos ossos e articulações

– Manchas vermelhas no corpo