Saúde de Holambra realiza vacinação contra a Covid-19 neste sábado

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza neste sábado, dia 11 de março, a vacinação de moradores contra a Covid-19. O atendimento ocorrerá entre 8h e 13h nas Unidades Básicas do Imigrantes e Santa Margarida – esta, no bairro Jardim das Tulipas.

Poderão receber a vacina bivalente, que oferece uma proteção ainda maior contra a cepa original do coronavírus e também contra as subvariantes ômicron, holambrenses a partir de 60 anos que tenham tomado pelo menos duas doses do imunizante contra a doença. A última delas, é importante ressaltar, deve ter sido há pelo menos 4 meses. Pessoas imunossuprimidas acima de 12 anos também serão vacinadas.

No caso da vacina comum (monovalente), estarão disponíveis 3ª e 4ª doses para pessoas acima de 18 anos; 1ª, 2ª e 3ª doses para moradores entre 12 e 17 anos; e a 3ª dose para holambrenses de 3 a 11 anos.

Em todos os casos é necessário apresentar documento de identidade com foto e caderneta de vacinação. “Sábado é um dia em que muitas pessoas não trabalham e é possível reunir a família para ir até uma unidade receber a dose”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “O vírus segue em circulação e é fundamental garantir a proteção”.

Ele informa ainda que crianças de 3 e 4 anos que ainda não iniciaram o ciclo de vacina contra a doença devem aguardar a chegada de novas doses.